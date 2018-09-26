犯罪型態改變 黃偉哲：建構區域鑑識中心

民進黨台南市長參選人黃偉哲與競選發言人市議員賴惠員共同召開記者會，提出科技建警新治安政策。（記者王涵平攝）

2018-09-26 13:33

〔記者王涵平／台南報導〕「犯罪愈快被偵破，愈能嚇阻新的犯罪產生。」民進黨台南市長參選人黃偉哲表示，台南在硬體上應該建置與刑事警察局同等級的數位鑑識實驗室。

黃偉哲與競選發言人市議員賴惠員共同召開記者會，提出科技建警新治安政策。賴惠員表示，2018年上半年網路犯罪發生數7034件，較上年同期上升4.8個百分點。同期網路犯罪被害6950人，較上年同期增2.4％。台南沒有一個經過認證的數位鑑識單位，以2003年新化母子命案為例，線上遊戲中的數位證據，須送到台北的刑事警察局排隊等鑑識，拖到100天才破案。

黃偉哲表示，數位鑑識報告如果在台南就能完成，數位證據就能成為具有法律效力的證物，警方偵破的速度也會增快。在軟體上，可讓採證人員經過培育認證，成為法律上的專家證人，加速法院對數位證據的判定。在軟硬體的搭配下，大台南將可建置對科技犯罪的「快打部隊」，也將成為南部區域的數位鑑識中心。

黃偉哲認為，如果中央因為預算不足無法補助建設數位鑑識中心，地方也要努力建置。尤其近來詐騙集團橫行，地方政府也有責任嚇阻犯罪發生。未來將會爭取數位鑑識軟硬體的提升，強化打擊網路犯罪的能力，才能還給市民安心的生活環境。