國民黨中常會到台東 黨代表爆料：綠營要強佔水利會

國民黨主席吳敦義（站立者）表示，將請立院黨團及文傳會研究水利會案是否屬實，並拿出作法。 （記者張存薇攝）

2018-09-26 12:59

［記者張存薇／台東報導］國民黨行動中常會今天在台東舉行，黨主席吳敦義除了為國民黨縣長參選人饒慶鈴造勢、輔選，也聽取地方建言，黨代表林麗芳爆料指出，農田水利會後年10月才改官派，但已要求在明年1月前空出25個位子給新人，改制後的副分署長才是事務官、分署長則為政務官，憂心綠營全面入侵，對此吳敦義表示，將請立院黨團及文傳會研究是否屬實，並拿出作法。

吳敦義先到饒慶鈴總部加油打氣，隨後出席行動中常會，他強調，台東是藍軍大本營，尤其縣長黃健庭是五星級縣長，一定要把縣政棒子交給議長饒慶鈴，希望藍軍北從基隆、到高雄、台東都能在年底勝選。

隨後各界提出建言，縣議員江堅壽要求，有的黨籍提名人與綠營攪和、但黨都沒有動作，一定要處理違反黨紀者，擔任台東農田水利會秘書的黨代表林麗芳則說，2020年10月農田水利會長才改官派，本來說會長改為分署長是事務官，但卻傳出分署長是政務官、副分署長才是事務官，且現在就要求空出25個職位給新人「融入」水利會，實在擔心水利會被綠營強佔。

吳敦義表示，將來水利會的財產不只會被佔去，也派綠的人去佔位子，這是很重要的事，將請立院黨團及文傳會研究是否屬實，並拿出作法。