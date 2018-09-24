電音趴VS老歌演唱會 侯友宜、蘇貞昌9/30尬場

2018-09-24 13:08

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長選戰白熱化，國民黨新北市長參選人侯友宜將於9月30日成立競選總部，舉辦電音派對，同一天晚間，民進黨新北市長參選人蘇貞昌將舉行老歌演唱會，邀請施文彬、許志豪等藝人獻唱，蘇、侯週末隔空尬場，比創意更比人氣。

蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞表示，這段時間以來，除了掃街拜票、市政說明會及競選總部成立大會等活動，也希望透過比較輕鬆的方式，和市民面對面接觸。因民進黨新北市黨部主委余天鼎力相助此次選戰，競選辦公室便與市黨部合作，共同籌辦老歌演唱會。

黃韋鈞說明，9月30日晚間7點，將於新店區央北三路與斯馨一路口，舉辦「新北逗陣衝」聯合競選造勢晚會，以老歌演唱會的形式，邀請余天、施文彬、許志豪、余苑綺等歌手及潘芳烈樂團登台演唱，這是新北市第1場，後續將於各區規劃辦理。

國民黨新北市長參選人侯友宜對此表示，「很好啊！」不管辦什麼活動，都會有不同族群參與，老歌演唱會以前市府也辦過，未來競選總部成立以後，是否舉辦老歌活動，先把電音趴辦完再找時間研議，希望電音趴吸引年輕朋友前往總部，交一些好朋友，大家一起欣賞音樂。

侯友宜競選總部將於9月30日對外開放，以「市民總部」為名，假日將舉辦親子活動，並展示新北市青農、青創成果。當晚6點至9點，將邀請2017票選世界百大DJ舉辦電音派對，包括亞洲華人首席女DJ Cookie、DJ Smile、DJ Secret都會出席，希望年輕朋友一起嗨翻板橋！