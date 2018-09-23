「五星共產寺」拆假？ 魏明谷：拆到不留一磚一瓦

2018-09-23 15:14

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣二水鄉「五星共產寺」確認是大違建，縣府前天祭出斷水斷電，宣布將在26日展開拆除作業；但許多民眾都質疑「到底是拆真？還是拆假的？」懷疑只是拆個樣子；對此，縣長魏明谷強調，將會拆到「不留一磚一瓦」。

魏明谷今天出席在花壇鄉三春國小舉辦「花壇鄉稻田彩繪季、三春老樹親子聯歡健行GO」活動時，接受媒體訪問時，做出以上表示。

魏明谷強調，除了碧雲禪寺的古剎部分列為歷史建築，在確認歷史建築的範圍會保留以外，其餘在古剎前方新建的大建物，全部都是違章建築，其中包括面積2500平方公尺的程序違建，以及2800平方公尺的實質違建，因此，不論是實質違建或是程序違建，統統都是違建。

「既然是違建，就會全部拆除！」魏明谷表示，這次拆除作業，不會只是做做樣子，而是要全部拆除，「要拆到不留一磚一瓦」！

針對執行斷水斷電，縣府人員遭「五星共產寺」負責人魏明仁拳擊受傷，各界都關注拆除違建能否順利進行；對此，魏明谷指出，將要求警方全力保護公務人員，警方也會根據情蒐來增派警力，有決心拆除違建作業能夠順利進行。

至於民眾都很好奇，「五星共產寺」負責人魏明仁，名字跟彰化縣長「魏明谷」只差一個字，兩人到底有沒有關係？ 魏明谷強調，魏明仁是南投人，他是彰化埔心人，兩人不是親戚，就只有「同姓」而已。

由於「五星共產寺」斷電之後，仍以發電機來播放中國國歌，魏明谷強調，買發電機是個人的權益，但如果是因為播放中國國歌所造成的噪音部分，會請環保局來處理。