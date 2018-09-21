「花蓮王」25日將入獄 傅崐萁：不會申請暫緩執行入獄

2018-09-21 16:40

〔記者楊國文／台北報導〕有「花蓮王」稱號的花蓮縣前縣長傅崐萁，日前因炒作合機公司股票案被判刑8月定讞，預計過完中秋節假期後的隔天即25日，即將入獄，傅今天因另涉20年前凱聚公司股案案，今天到高院更三審開庭，傅出庭前受訪表示，「我不會申請暫緩執行，我會儘快面對，去執行入獄」。

傅崐萁還強調，法界和好友對此次合機案判決有不同看法，希望他提出非常上訴、再審，謝謝大家關心，如果未來有非常上訴、再審的機會，讓整件事會比較清楚，有利於民意的平反，他將會提出，但傅說，即使聲請成功，也是8個月，甚至1、2年以後，不影響他入監服刑，司法的事情就交給法院處理。

傅崐萁還說，對這段期間造成花蓮鄉親困擾，感到抱歉。

傅崐萁於1997、1998年起投資股票，被控與時任台鳳公司負責人黃宗宏及已故股市金主黃任中等人，集資炒作凱聚、昱成、長億及華隆公司上市股票。檢方起訴傅崐萁後，自2000年2月18日起身繫法院，至今已18年多，本案審理範圍也包含黃宗宏等人炒作台鳳股票。

黃宗宏、傅崐萁歷審均被判有罪，高等法院更二審認為黃宗宏不思好好經營台鳳業務，卻找炒手炒股，股價曾從每股70多元一路飆漲到250多元後一路下跌，不少投資人損失慘重，2003年8月依違反證券交易法，判黃宗宏4年徒刑、傅崐萁3年徒刑。

全案上訴後，最高法院2005年8月判黃宗宏部分駁回上訴而確定。傅崐萁部分，最高法院認為更二審重新認定犯罪事實，事前卻未告知傅，侵害傅的訴訟防禦權，另外，檢方起訴傅崐萁炒作凱聚、昱成、長億及華隆等4檔股票，更二審僅認定凱聚、昱成、長億成立犯罪，華隆部分漏未裁判，因此撤銷傅的部份，發回高院更三審。

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