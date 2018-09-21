侯友宜輕佻發言 女議員稱勾起學生時期驚恐回憶

2018-09-21 15:50

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜17日發表「好厝邊」系列政策，侯友宜在說明社區共乘體系時，問主持的女性幕僚說「「年輕妹妹，你長得不太安全，你會想做這件事情嗎（指使用社區共乘APP）」、還說共乘「讓我們這年紀的人也能交到幼齒的好朋友」；輕佻的言語，連日來引發爭議，侯友宜僅以「憨慢講話」回應，幾名民進黨女性議員等不到侯友宜道歉，今（21）天召開記者會，正式要求侯友宜道歉，也提醒教育局，嚴防這些不當的話語在校園中擴散。

民進黨議員周雅玲、李倩萍、廖筱清認為，擔任過8年副市長的侯友宜如此缺乏性別平等意識，讓人意外；周雅玲說，侯友宜的言論，讓女同學在學校遭到男同學討論「安不安全」的歧視性言論；廖筱清認為，這是一種隔空的性騷擾，完全不是一個過去不斷強調重視婦幼安全的人，可以講出來的話，不管是真情流露還是不小心露出馬腳，身為一個男人，應該為自己的行為負責任並道歉。

李倩萍說，聽到侯友宜的話，讓她想到大學時代等公車時，常會遇到有人衝著她喊「妹仔，水喔！」、「小姐，水喔！」她絲毫不認為這是讚美，當下心裡只有恐懼，覺得自己被列為目標，第一時間反應就是快砲，跑離那個地方。她說，語言騷擾若都以「講話憨慢」帶過，豈不成為合法的藉口，這是必須正視的問題。

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