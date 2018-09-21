海外急難救助 外交部擬推電話全面錄音

2018-09-21 14:24

〔記者彭琬馨／台北報導〕日本關西風災後網路和部分媒體大量散播假新聞，造成我國駐大阪辦事處長蘇啟誠以死明志，震驚台灣社會各界。外交部今發布新聞稿表示，未來將嚴肅面對問題並深刻檢討駐外館處國人急難救助興革方案，針對急難救助技術層面，目前規劃四大面向進行改革，其中之一為，未來將全面落實急難救助電話錄音，保障雙方權益，同時推行輪班機制，以確保急難發生時，國人能充分獲得協助。

外交部表示，近日召開多次內部會議，包括與基層同仁交換意見，坦誠全面檢視駐外館處國人急難救助計畫及標準作業流程，集思廣益，並分別針對急難救助與緊急應變機制擬定四大改革方向。

其中，在急難救助的技術層面，未來將推動：一、重新釐訂急難救助範圍：讓外界及部內同仁充分瞭解外館的服務範圍，提供國人即時且有感的協助。但在非範圍內的求助項目，則應協助轉介合適單位；二、急難救助電話錄音：全面落實急難救助電話自動錄音功能，保障通話雙方權益，提升服務品質；三、落實值機輪班：切實落實輪班機制，均衡分配部內同仁的業務，以確保在急難發生時，國人能充分獲得協助；四、訓練與精進：除已落實的急難救助課程及彙編急難救助案例懶人包外，外交部將辦理急難救助課程講座，並定期舉行相關演練，提升部內經驗交流，確保服務品質。

此外，在緊急應變機制，外交部也擬定四大改革方向：一、定期檢視緊急應變計畫SOP：嚴格落實定期檢視及更新緊急應變計畫內容，以力求精進，與時俱進。在這層面，會要求各館處館長認真檢視並回報；二、對可預測天災前提早啟動緊急應變計畫：若遇可預測的災害，外館將儘速啟動緊急應變機制，協助確保國人人身財產安全，並對外發布相關資訊；三、平時確實建立救災網絡：強化外館與當地警消、安全、災防、醫護等部門的聯繫，確保緊急情況下可以使用當地政府的能量，以提供國人更即時有效的資訊與協助；四、整合資源、研議新制：部長吳釗燮委請主秘李光章建立研議小組，朝向由中央統整的緊急應變機制及分流窗口為努力目標，未來盼可提出完整可行方案。