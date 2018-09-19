公布八不政策、十大支票 韓國瑜：競選活動只有礦泉水

韓國瑜公布十大政見支票（記者王榮祥攝）

2018-09-19 17:34

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人韓國瑜，今在行動中常會中公佈八不政策與十大支票，並宣示未來國民黨高雄選舉活動，現場只會有一瓶礦泉水，其他都沒有，代表心地純潔、口袋沒錢、乾淨選舉。

八不政策：

包括不設競選總部、不設各區後援會、不設競選主任委員與競選總幹事、不豎立競選旗幟、不買票不請客不送禮、不授權任何人進行募款、不抹黑造假、不進行對手的人身攻擊。

十大競選支票：

一、落實中英文雙語教育打造高雄新世代與世界無縫接軌。

二、領導招商引資小組市長親自擔任小組長，全力爭取外商投資高雄。

三、推動「南南合作」爭取農、漁、畜、工業、科技產品外 銷訂單，打入大陸南方及東南亞市場。

四、發展旅遊產業鏈推動醫療美容、愛情產業、地方特色旅遊，讓高雄成為好吃、好玩、浪漫的觀光勝。

五、南海科技首都升級高軟園區，整合港都空海優勢，提升高科技產業發展。

六、優化整體高雄交通網路改善轉乘接駁，規劃完善捷運網 ，強力推動「路平專案」，順暢高雄交通。

七、向校園毒品宣戰集校區、社區、警區三區力量，聯手防治毒品問題，讓校園毒品一掃而空。

八、成立「青年局」，催生青年創業基金解決青年就學、就業、創業以及住宅問題，吸引北漂青年返鄉服務。

九、推行世代共好政策發展托育、扶老的照護產業，解決育兒養老問題。

十、改善空污、水質監督燃煤品質，優化水質，還給市民乾淨的飲用水和天空！