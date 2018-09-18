議員質疑小野行政不中立 柯P避答：有請假了

台北市長柯文哲出席「熊讚健康操暨社區照顧關懷據點成果展」，陪大家一起跳熊讚健康操。（記者朱沛雄攝）

2018-09-18 10:40

〔記者沈佩瑤／台北報導〕年底台北市長選戰激烈，台北市文化基金會董事長、台北市影視音實驗機構校長小野出任柯文哲競選總幹事，引發藍綠議員質疑行政不中立。柯文哲今早出席社會局熊讚創意健康操決賽暨成果展後接受媒體聯訪，對此僅說他不曉得，但事前問過小野，得到回覆直接請假就好，所以競選期間都請假。

至於昨天小野第一次到競選辦公室開會狀況？柯強調沒問題啦！小野當過華視總經理，本來就是很有經驗的媒體經理人。

由於柯致詞時提到考慮再擴大敬老卡使用範圍，搭計程車可以搭遠一點，有媒體問柯是否為拉攏長輩？柯解釋，政策要有引導作用，數據顯示芬蘭的老人過世前平均臥病2週，但台灣的老人過世前7年就不太出門，現在敬老卡可以搭捷運、公車、雙層巴士、貓纜和計程車，考慮是否增加計程車的補助，有在監測、觀察捷運和公車的使用量，每個政策推出前都要有足夠的統計數字。

此外，針對自己網路聲量高，民調也顯示在年輕族群中人氣遙遙領先其他參選人，柯苦笑坦言，問題是年輕人的投票率很低，這是他麻煩的地方，越年輕投票率越低。所以是指無法把網路聲量轉化成實際選票？柯嘟噥說，這是很大問題，要再想想看。

針對議員批評柯文哲放任網路義勇軍攻擊，導致議員噤若寒蟬，影響監督市府？柯沒有正面回應，反誇自己當市長不貪污、做事蠻認真，可以被批評的地方不多，就算有批評 很快改進，就算要罵也沒什麼好罵的。

媒體最後問柯，明天要召開北農董事會，因北市副市長陳景峻請辭董事長一職，接任者是否明天出爐，或者另外指派？柯只說「還是照程序走」。