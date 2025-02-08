網購回台自用手機、藍芽耳機收750元審查費 NCC曝原因

民眾網購2部以下自用第二級電信管制射頻器材（如手機、藍牙耳機等）進口核准，NCC今年2月起新增審查費每案新台幣750元，引發關注。（資料照）

2025/02/08 15:48

〔記者吳亮儀／台北報導〕NCC今天（8日）宣布，民眾從國外網購2部以下的第二級電信管制射頻器材，本月起新增審查費，每案要750元；第二級電信管制射頻器材例如手機、藍芽耳機等。NCC也說明，這是僅限「郵寄自用」，若民眾出國自己隨身攜帶回國的射頻器材，不需繳審查費用。

越來越多人從國外網購射頻器材並郵寄回國，根據NCC統計，申請第二級電信管制射頻器材輸入審查案件逐年增加，經統計2023年案件數2萬5000餘件，去年4萬餘件，NCC每年需投入許多人力及資源辦理這些案件。

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NCC表示，為維持國內電波秩序，讓每個國人都享用優質無線通訊品質，且考量民眾進口貨物有其時效性，NCC每日需及時線上投入許多人力，過年期間亦有安排人力，審查申請人所提供的自用切結書及產品規格型錄等文件，以確認進口貨品之無線電頻段及發射功率符合我國規定。

另外，每年須編列水、電及維護資訊系統預算，才能提供民眾方便且有效率通傳服務。爰依規費法第7條之規定，按行政成本收費，因此新增自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費750元。

NCC說明，去11月12日、今年1月24日及2月3日在NCC申請網頁預告新增「自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費」費用相關資訊，讓申請人預先因應。

NCC也強調，這次增列的「自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費750元/件」，是針對「郵寄自用」的器材，一般民眾搭飛機出國旅遊，隨身攜帶回來的手機、遊戲機等自用產品「不用繳交審查費」，5部以下仍是免費，並不受影響。

NCC澄清審查費爭議。（NCC提供）

NCC澄清審查費爭議。（NCC提供）

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