小野出任柯P競選總幹事 議員質疑行政不中立

2018-09-17 15:17

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市議會教育委員會今天下午審查預算，審查前，教委會議員指出，作家小野身兼台北市影視音實驗教育機構校長，又將出任爭取連任的市長柯文哲的競選總幹事，違背行政中立，教委會應作出決議，請小野二擇一，預計在審查結束後作出文字表述。

議員王鴻薇率先表示，北市影視音實驗教育機構雖非體制內學校，但仍是北市府成立，學校一定要謹守行政中立，「若大剌剌讓校長當競選總幹事，預算沒辦法審查下去」，盼教委會作出決議，若小野確定要出任總幹事，就應當辭去校長一職。議員厲耿桂芳也說，認同王的見解，學校嚴守行政中立，天經地義，應辭去校長職務。

議員李慶鋒則說，基本上同意王議員的說法，市府應釐清實驗教學機構是否應嚴守行政中立，若確定當然該辭掉。

王鴻薇說，柯文哲已證實小野出任，既然確認，我們沒辦法接受，競選總幹事與校長應該二擇一，不然預算怎麼審下去，我們很丟臉，還要幫他審預算。

李慶鋒說，基本上，同意王議員的說法，但作成的決議，應盡量不要變成是我們逼迫他辭掉校長，「文字修飾一下」。王鴻薇強調，唯一條件的就是沒辦法答應小野身兼這兩份工作，但沒有要他非得辭掉校長，而是要二擇一。

議員許淑華說，這是避免以行政資源輔選，按照王議員的邏輯，小野還是台北市文化基金會董事長，是否也要一併辭去，應該要對外有正式說詞。

厲耿桂芳又說，這個訊息一定要釋出，「不分小野或大野都一樣」，不是針對任何人，而是一個基本道理。

教委會主席、議員陳重文決議，務必維持行政中立的立場，不可以兼職，將於審查會議結束前確認文字表述。