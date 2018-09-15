荷媒刊我代表專文 強調台灣入聯合國全世界都受益

我駐荷蘭代表周台竹投書荷蘭主流媒體改革日報，呼籲聯合國應讓台灣加入。圖為台灣聯合國協進會23名成員組成的台灣入聯宣達團，本月7日出發前往美國宣達台灣入聯，團員行前高喊「UN for Taiwan！台灣加油！」（資料照）

2018-09-15 17:39

〔即時新聞／綜合報導〕第73屆聯合國大會將於9月18日在美國紐約聯合國總部登場，荷蘭主流媒體改革日報14日則在言論版以「讓台灣加入聯合國」（Allow Taiwan to join the UN）為題，刊登我駐荷蘭代表周台竹的專文。周台竹在專文指出，聯合國不應再向中國讓步，呼籲應讓台灣加入聯合國。

周台竹在荷媒改革日報（Reformatorisch Dagblad）專文開門見山指出，台灣加入聯合國能讓台灣與全世界都受益，且台灣可以協助聯合國的全球目標，強調「聯合國不該再向中國讓步，應讓台灣加入聯合國」。

周台竹表示，根據世界糧食計畫署統計，國際年度援助款缺口在2016至2017年間，從將近30億美元增加到36億美元，身為全球第22大經濟體的台灣願意提供協助，但自稱為全球最重要機構的聯合國，卻拒絕台灣的善意，這讓人相當無法理解。

專文指出，1971年大會所通過的決議被聯合國持續誤用，藉此合理化聯合國對台灣議題的漠視和消極態度；該2758號決議讓中共獲得聯合國席次並擔任安理會常任理事國，但台灣代表權的問題卻未在該決議中獲得解決。

而中共在1949年至今，根本沒有統治過台灣，卻不斷宣稱擁有台灣主權，而聯合國也配合中國「一中政策」的藉口，不讓台灣參加聯合國的全部活動及組織。文章強調，台灣2300萬的人民才能決定台灣的未來，聯合國尚未和平解決台灣代表權前，都應該要邀請台灣參與其會議與活動。

「聯合國要和其會員國對抗外在壓力，向台灣打開大門」周台竹文末再次呼籲，如果台灣能成為聯合國的夥伴，那國際社會與台灣都將受益。