陳景峻請辭 姚文智：相信他是滿腹委屈

2018-09-15 10:08

〔記者楊心慧／台北報導〕身兼台北農產運銷公司董事長的台北市副市長陳景峻，昨突然宣布請辭董事長，民進黨台北市長候選人姚文智昨受訪說，據他所知，陳景峻應是「被請辭」的代罪羔羊，姚今早前往西寧市場拜票，被媒體追問為何說陳「被請辭」，他表示，柯市府內部不斷鬥爭，顯示柯的領導力有很大的問題，而陳景峻應是人在屋簷下有口難言，相信他是滿腹委屈。

姚文智表示，第一果菜批發市場改建案可看到整個過程中，公共建設無法廣納使用者意見，甚至栽贓抹黑吳音寧，可以藉此看到柯文哲的領導力出了問題，他沒想照顧農民利益與廣大市民消費的權益，只想操作選舉鬥爭，是很糟糕的錯誤示範，他認為，陳應該是在這種狀況下「被請辭」，相信他是滿腹委屈。

姚文智在11日受訪時稱反年改人士為「王八蛋」，引起全國軍公教警消權保協會不滿，揚言姚若不道歉就會告，姚文智則回應，他要再強調一次，主要是針對到世大運鬧場的反年改人士，但這是標題誤導，最近發現很多假新聞、假民調，不斷的推播出去，造成許多霸凌，希望大家能夠了解真相。

姚文智強調，年金改革很多公務員都體諒政府的處境，這些人都是他所尊敬的，「但在國家慶典時去鬧場的人，我沒必要向他們道歉。」

另外，媒體也問到促轉會錄音洩密事件，姚文智表示，轉型正義當然還要繼續推動，但少數人言行所造成的傷害，必須要彌補，也希望轉型正義推動不要受到阻礙。