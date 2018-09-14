「台南需要更多運動中心」 基進黨籲一區一中心

2018-09-14 23:03

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南首間國民運動中心本月初落成啟用，一時吸引大量民眾進館活動。不過，基進黨認為運動中心數量遠遠不夠，應比照台北發展為國際健康城市，且利用閒置空間達成「一區一運動中心」的計畫。

基進黨南區、安平區市議員參選人陳嘉伶表示，台北市平均1區就有1所國民運動中心，並早在2003年就有第1座國民運動中心，且在7年內就完成了12個運動中心，但是同為六都且為第一個參與西太平洋「國際健康城市聯盟（AFHC）」的台南市，卻於今年9月才開幕，整整晚了台北15年，如果台北可以發展國際健康城市，那為何台南不行?而其他縣市如高雄、台南、台中、基隆、新竹、彰化、嘉義、屏東也都只有一座運動中心，顯見發展重北輕南的問題，不論醫療資源、教育經費、治水預算都有此現象。

陳嘉伶指出，體育署將運動視為一種人權，而 「國民運動」也是人類自我實現的一個重要途徑，有別於培養競技菁英，觸及面應該更廣，資源的平均投注更顯重要，因此，他們提出「一區一運動中心」的計畫，並應利用閒置空間打造小型的運動中心，並以此為起點慢慢達成上述計畫；陳強調，如果政府不積極思考如何讓市民親身進入運動場，那又如何能期待有足夠的社會力能回頭支持運動菁英，進而讓台灣的體育運動成為奧林匹克五環上不滅的火炬，而非另一場迅速燃盡的煙火。