被指以仇恨式言論選舉 蘇貞昌反擊「只有一種形容」...

2018-09-14 11:06

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天受訪時，有媒體指對手侯友宜陣營認為，蘇的選舉手法是「仇恨式選舉言論」，蘇貞昌反擊，台灣的民主是多少前輩用血淚換來的，今天民主大門開了，有人一轉身享受民主成果，還大喇喇的把一路走來、始終如一奮鬥的人推到另外一邊，還講得出這種大話，「我們真的只有一種形容，但是我不方便講」。

蘇貞昌說，他一路走來，希望台灣能夠打開民主的大門，台灣人是善良的，卻是幾代人都受盡打壓，國民黨用威權統治台灣，一黨獨大佔人民的財產、國家的財產做為黨產，打壓台灣人，在台灣人之間分化，做了很多的冤屈、仇恨，他追隨前輩的腳步，已經做一輩子，「國民黨怎麼還有臉講這種話，而講這種話的人怎麼能活在民主的社會。」

蘇貞昌說，如今要經過民主選舉出來為人民服務，這一切人民的民權，是他們當年用多少努力、前輩用多少血淚換來的，「當年是選舉都不能選、講話都還會被抓去關的。」

蘇貞昌被問到，侯友宜說他抓鄭南榕是問心無愧、坦蕩蕩，如果事情再發生一次，再發一次拘票，他還是會去執行，蘇貞昌回應，覺得非常地遺憾，鄭南榕的遺孀、女兒都還在，前一陣子她們才說，侯副市長這種講話是二度傷害，沒想到現在他還是這樣講，對受苦難的家屬、遺孀、女兒不知道情何以堪。