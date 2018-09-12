國民黨行動中常會到竹市 吳敦義贈「正藍光」寶劍

國民黨中央行動中常會今天前進新竹市，由黨主席吳敦義（左三）贈送「正藍光」寶劍給黨提名的市長參選人許明財（左二），象徵藍軍大團結及藍光再現。（記者洪美秀攝）

2018-09-12 17:05

［記者洪美秀／新竹報導］國民黨中央行動中常會今天下午前進新竹市黨部，由黨主席吳敦義主持，會中也強力推薦國民黨提名的市長及市議員參選人，吳敦義送給黨提名的市長參選人許明財一把會發藍光的「正藍光」寶劍，呼籲竹市的藍軍歸隊，全力團結支持黨提名人，讓竹市藍天再現。

吳敦義說，竹市是台灣重要的科技重鎮，也是台灣經濟發展重要的根基，過去國民黨在台灣發展經濟，讓台灣穩定，而竹市是重要的關鍵，因此會選擇到竹市開行動中常會，就是希望拉抬國民黨提名的市長許明財選情，呼籲藍軍大團結，他也送給許明財一把「正藍光」寶劍，象徵藍軍大團結、藍光再現。

不過，相較於黨中央的樂觀，竹市黨部主委呂學樟在政情分析中提到，過去常說竹市是藍大於綠，但幾次選舉結果，不得不承認，竹市已不再是藍大於綠，竹市的藍、綠基本盤大多在35%，其中泛藍和泛綠的30%，成為重要的中間選民，而中間選民的支持成了選舉決勝負的重要關鍵，如今多數中間選民對綠色執政不滿，因此年底的選舉對藍軍有利，但不能輕忽無黨的力量 。

呂學樟說，國民黨在竹市已是「四大皆空」，包括總統、立委、市長及議長都不是藍軍人士，年底選舉實際上是民進黨林智堅、國民黨許明財和無黨籍市議長謝文進的三雄爭霸，中間選民是各陣營都要爭取的對象，他認為只要國民黨提出重要的政見與牛肉，就能贏回市民的信任。

國民黨提名的市長參選人許明財說，現任市長林智堅一上任就廢掉他及前立委呂學樟爭取的南香山區重要道路R1，43億元的經費白白被中央收回，再者新竹漁港有機會發展客貨兩用的港口，也不再推動，而世博台灣館在他任內順利委外及經營，但林智堅上任沒多久就關掉，這些都是他要重新爭取為市民服務的理由。

許明財也提出「一帶二心三連結」的市政擘畫藍圖，以「市政總廚」之姿，希望端出各項政見與牛肉，贏回市民的信任，讓藍天再現。

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