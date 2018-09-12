遭朱梅雪批無能 桃園市勞動局回擊：搞不清楚狀況

2018-09-12 16:46

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市長參選人朱梅雪今天帶領桃園市電子業產業工會到桃園市府前召開記者會，指宏達電今年7月大幅解僱1500人，已是桃園市今年第三起大量解僱案件，痛批市府勞動局無能，朱梅雪提出3項「好招」降低失業率；勞動局回應，宏達電已與企業工會達成協議才資遣，針對10多名不服方案的員工，市府將協助調解，市府也回批朱梅雪搞不清楚狀況，「選舉語言不能昧於事實」。

朱梅雪說，宏達電公司1月與Google簽約時還說要大量徵才，半年後卻大量解僱1500人，事後桃園市勞動局發布進場輔導勞工照片，說會呼籲資遣優於法令、8月舉辦徵才活動，但還有勞工完全不知道大量解僱計畫書的內容。

朱梅雪痛批，桃園市政府根本沒發揮主管機關責任，開啟強制協商，並讓電子業產業工會加入，不該讓勞工不明不白被解雇。

朱梅雪還說，桃園市失業率3.9％六都最高，市府卻辯解六都差異不大，只拿數字大小做文章而不反省，他有3項「好招」可以降低，要將血汗企業、非典型勞動、超時過牢都逐出桃園，若無合理正當理由大量解僱就持續開罰、撤銷營業許可登記；市府帶頭禁用臨時人員、派遣工、外包人力等；補足公部門人力。

勞動局回應，宏達電公司7月初提出大量解僱計畫書時，已與企業工會完成協商，預計9月15日解僱1500名勞工，但至今實際資遣1048人，過程中勞動局3度駐廠協調，要求公司提出優於勞基法資遣方案，今天有10多名宏達電員工提出調解申請，勞動局也會依法處理。

勞動局除了針對朱梅雪的指控一一釐清，強調今年已編列3.5億元辦理職業訓練、就業媒合等，也回擊說，個別候選人完全不了解各項就業促進政策與其成效，連市府早就開放公部門職缺給一般民眾也不知道，「選舉語言不能昧於事實」。