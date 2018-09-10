陳其邁承諾助高雄產業轉型 打造世界級半導體聚落

陳其邁（左2）盼望協助高雄產業轉型，並打造半導體聚落，替高雄創造三萬個職缺。（資料照）

2018-09-10 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨高雄市長參選人陳其邁，昨（9）日下午才出席高雄三民區「其心相挺」活動時表示要「招商引資、全力拚經濟」，今日更表示要幫助高雄老舊產業轉型，並串連台南與路竹科學園區，打造台南、高雄科技走廊，成為全世界最有價值的半導體產業聚落，藉此產生3萬個工作機會與6千億的產值。

陳其邁今日傍晚在臉書發文表示將設立「產業發展基金」，結合國營事業、中央部門以及民間保險基金，提供傳統產業轉型所需的資金協助。同時也要讓橋頭科學園區串連台南、路竹科學園區以及楠梓加工出口區，形成台南、高雄科技走廊，成為全世界最有價值的半導體產業聚落，產生3萬個工作機會與6千億的產值。

陳其邁也表示鐵路地下化將通車，串連人口區精華區，形成新的城市綠色交通網路。同時將鐵路上方的空間用以興建綠廊道及自由車道，藉此縫合南北高雄，徹底翻轉高雄城市風貌。

陳其邁最後也表示，將在現任高雄市長陳菊建立的基礎上，加速亞洲新灣區的開發，「用盡畢生的力氣奉獻給心愛的故鄉」，替高雄打拚，讓高雄成為最具發展潛力的地方。

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