黨產會：救國團是國民黨生的小孩 卻不認

2018-09-10 00:07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕救國團今日再發聲明槓上黨產會，指不能以前總統蔣介石「一次性發言且係個人主觀期許」為證據，認定救國團是國民黨的附隨組織；對此，黨產會委員表示，救國團就像是國民黨與政府所生小孩，用盡國家資源挹注扶養，現在卻不認與國民黨的關係。

黨產會委員指出，救國團是在國民黨中常會決定成立，國民黨總裁蔣介石也明確指示「中國青年反共救國團，在社會為國防部所屬單位之一，在黨內為本黨最重要青運機構。今後中國青年反共救國團隊重要工作之策劃與執行，均應先呈報中央，接受黨的指導，冀以增進青運工作之效果。」

委員強調，救國團編印出版之「本團重要文獻」一書，該書55年版的第3頁，也把蔣介石這句話完整地恭錄於書中，怎會是「一次性發言且係個人主觀期許」？

委員表示，蔣介石好幾次在中常會都有指示，還於1952年末總反省錄裡，在黨務方面，認為「青年反共救國團之組織」是「本黨六十年組黨以來所未有之成就」，「全省青年學生，皆可由黨統一組訓矣」。

「天地顛倒轉了！」委員形容，救國團就像是國民黨與政府所生小孩，過去人事、財務及業務，一直都受國民黨實質控制，吸取政府補助的奶水長大，現在脫離國民黨後，仍擁有憑藉黨國體制累積的財產，卻不認與國民黨的關係。