談新北居住正義 時代力量：加強空屋釋出

時代力量新北黨部舉辦今（8）日舉辦「新北居住正義對談」。（時代力量新北黨部提供）

2018-09-08 22:05

〔記者何玉華／新北報導〕時代力量新北黨部舉辦今（8）日舉辦「新北居住正義對談」，由時代力量執行黨主席黃國昌與提名的市議員參選人彭盛韶、張祐銓、陳志明等人，與民間社團代表對談，並提出時力新北的居住政策，要透過開徵豪宅稅和檢討囤房稅，引導空屋釋出，為租金補貼提供財源。

黃國昌指出，居住正義的問題，關係很多人，社會大眾如果能有細緻的討論，獲得的資訊會更多，也比較不會被謠言或政治口水牽著走。

參選新北第4選區議員的彭盛韶說，新北居住環境面臨的最大困境是高房價及高空屋，「房價所得比」12.7，等於要不吃不喝12.7年才能買房；而明明有高達16.3萬戶的居住需求，空屋量卻超過13萬戶。

參選新北第5選區議員的張祐銓強調，時力新北的居住政策，透過開徵豪宅稅和檢討囤房稅，引導空屋釋出，為租金補貼提供財源；先健全租屋市場，讓房市正常化，才能解決青年居住的困境。

社會住宅推動聯盟召集人彭揚凱指出，透過實價登錄2.0讓房市資訊更透明，以及透過租稅改革提高空屋持有成本，來引導空屋釋出，如降價求售或招租，才能讓房市回歸正常。

針對朝野兩黨的市長參選人都強打都更議題，彭揚凱認為，這與「解決高房價」根本矛盾，因為都更要建立在「房價要繼續漲」才推得動。無論是過去市府不斷劃設的重劃區，還是現在喊的都更，最終結果都是蓋出更多房子來賣給市民。

彭揚凱感嘆，每次跟政府談高空屋和高房價，得到的回應卻是「會蓋社會住宅」。他強調，社會住宅當然要推，但政府有能力做得到嗎？以首爾為例，有7%的住宅是社宅，其中1/4是透過都更法規強制分回，台灣敢跟進立法嗎？「如果政府和候選人不敢要求建商，要回饋社宅才給予都更容積獎勵，那就等於是在講幹話！」