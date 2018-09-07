這間廟好熱鬧 居然有6個人要選里長

2018-09-07 18:35

〔記者歐素美／台中報導〕九合一選舉，這間廟有6人參選里長！慈濟宮是豐原信仰中心，這次選舉，廟裡共有6名委員及監察人投入里長選舉，除了主委鄭文鑫尋求連任豐圳里長，監察人劉瑞銓及委員陳麗鳳、陳金標也尋求連任豐田、富春、民生3里里長，委員陳順池原為北湳里長，上屆被拉下馬，這次準備捲土重來復仇；委員丁敏倉則第3次挑戰競選田心里長。另副主委洪獻堂連任6屆豐原里長，這次則交棒給兒子洪源隆。

豐原慈濟宮是豐原信仰中心，管理委員會共設有21名委員及5名監察人，其中不乏民意代表，這次更有6人出馬，尋求連任或挑戰里長。

其中，主委鄭文鑫為無黨籍，曾任2屆里長，一任市代表，再連4屆豐圳里長，共擔任6屆豐圳里長，這次尋求連任，面臨同為無黨籍的陳志揚挑戰；監察人劉瑞銓為國民黨籍，也曾任豐原市代表，連任兩屆豐田里長，這次尋求連任，也面臨民進黨籍的林萬結及無黨籍的徐勝豐挑戰；委員陳麗鳳為無黨籍，連任兩屆富春里長，這次尋求連任，同樣面臨民進黨籍江明燿的挑戰；委員陳金標今年70歲，為無黨籍，連任7屆民生里長，是豐原區任職最久的里長，這次參選沒有對手，幾可確定蟬連8任民生里長。

此外，委員陳順池今年70歲，為無黨籍，曾任5屆北湳里長，上屆被同為無黨籍的黃文亮拉下馬，這次捲土重來參選復仇；委員丁敏倉為無黨籍，現任田心社區發展協會理事長，因里辦公室與社區不同調，將第3次挑戰田心里長，雖然現任田心里長謝春綢不再參選，仍面臨無黨籍徐倍基及張源逢競爭。

豐原慈濟宮除有6人參選里長，現任副主委洪獻堂高齡86歲，連任6屆豐原里長，這次則將交棒兒子洪源隆參選，無黨籍黃陳建聲來挑戰。

廟裡多人參選，豐原慈濟宮主委鄭文鑫對此表示，慈濟宫是豐原區主廟，不論過去或現在擔任里長的委員或監察人佔的比例蠻高的，這次也是秉持媽祖慈悲為懷、博愛濟世的精神，出來參與基層里長選舉，就是要發揚媽祖的精神，服務里民、造福地方。