南市文化局長暴怒與議員互嗆 被趕出議場

文化局長葉澤山（左）與議員林燕祝（右）互嗆。（記者蔡文居攝）

2018-09-07 16:22

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天下午召開大會，意外引發文化局長葉澤山與議員林燕祝互嗆，葉澤山突如其來暴怒與議員對嗆，讓與會官員、議員也一頭霧水，林燕祝則怒氣沖沖，怒批葉態度不佳，並當場將他趕出議場。

今天下午議會開議，因代理市長李孟諺請假出訪土耳其，參加世界歷史都市聯盟大會，並爭取2020年第17屆世界歷史都市聯盟大會主辦權，由副市長許漢卿出席備詢。

議員林燕祝質詢時，質疑南市發生水災、道路「吃人」等意外，市長是為了什麼事出國？許漢卿答說是參加「歷史城市論壇」，但因說明不是很清楚。林燕祝質疑「有這麼急需？」此時葉澤山主動站起來代答 並大聲說明是參加世界歷史都市聯盟年會，爭取主辦權，因葉突然拉高嗓門，語氣激動，還手指著林燕祝，引起林燕祝不悅，質疑葉「憑什麼站來，我有問你嗎？」葉則大聲回嗆說「我要講清楚」。

林燕祝則怒批葉澤山態度不佳，「文化局長你這什麼態度？想升官啊！太過份了！」並高聲說，「出去！」要將葉趕出議場。由於林燕祝十分堅持，主席、議長賴美惠緩頰無效，葉最後轉身離開議場。

事後，林燕祝說，市長沒來，她質問是什麼原因，「難道有錯嗎？」她與葉並無私仇，不解他為何突然會出現這樣的態度？

葉澤山則說，因議員問市長出國去哪裡，副市長不清楚，他才主動回答。其他，他也忘了說什麼了，過程如不當，他會自我檢討。