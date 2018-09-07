中市長選舉聞到火藥味！ 林佳龍競總首告盧秀燕陣營

2018-09-07 12:17

［記者楊政郡／台中報導］年底台中市長選舉已經聞到火藥味！針對國民黨台中市長參選人盧秀燕陣營，連日來不斷指控台中市長林佳龍請客賄選，還以剪輯影片方式批判、影射，林佳龍競選總部副主委張廖萬堅今上午11時在律師陪同控告盧秀燕競選總部發言人吳皇昇等，意圖使人不當選與毀謗罪。

張廖萬堅說，7月間林市長到和平區參加一場餐會，新聞局長卓冠廷一再對外說明，市長是受邀到場，受後援會邀請到場，餐會內都是特定會員，非會員禁止入內，可是對手陣營一再以不實在、加工、扭曲內容剪輯影片、一再利用網路散布，已明顯違反選罷法意圖使人不當選及刑法誹謗罪。

張廖萬堅說，藍營一方面不斷指控林佳龍涉賄選，透過立法院國民黨團召開記者會等方式，一方面6日又召開記者會，宣布提供獎金100萬元，徵求台中市長林佳龍疑似賄選檢舉人，這不是自相矛盾嗎？如果有賄選證據何必懸賞，這種烏賊戰術不適合台中人！

局長卓冠廷對外說明，梨山的活動是後援會活動，出席人員都是後援會成員，都有名冊與簽名，甚至後援會也在現場明確要求，非後援會民眾不要進入會場，市長受邀參加活動，這是再正常不過，看到餐會影片就想成是賄選，根本是烏賊爆料。

張廖萬堅說，市長提出空污政策、工業區發展政策、發展觀光政策，希望對手也能拿出好政策，互相腦力激盪，為台中市民共謀福利，而不是一在著墨於抹黑、烏賊的戰術，這種手法不適合台中人。

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