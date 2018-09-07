北市果菜市場改建案 議員選將籲正視市場需求

營運超過40年的萬華的第一果菜市場建物十分老舊，每日進出貨交易量也遠高於原始設計，已不敷使用。（資料照攝）

2018-09-07 10:11

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市長柯文哲近日因第一果菜批發市場改建案，猛批台北農產公司總經理吳音寧「不來開會，」但市府官員坦言吳多次與會討論，柯被質疑為政治操作。台北市議員中正萬華區參選人吳沛憶今於臉書上發文表示，攤商至今不知市府改建規劃，並認為7年改建期程太久，呼籲市府正視市場攤商需求，莫讓政治口水來霸凌市場權益。

吳沛憶指出，不管是就在市場裡做生意的蔬菜公會理事長，或者是青果工會理事長受訪時，都對現在市府版本提出不滿；台北市蔬菜商業同業公會理事長林長平，近日在受訪時表示「絕對全力支持改建，但是台北市政府到目前為止，都沒有提供他們任何方案來檢討，改建是要改成幾層樓？要怎麼改？大家都不清不楚，什麼都不知道是要怎麼改建？改建的事情跟總經理無關，這是台北市政府發包的，就應該由台北市政府來跟他們協調，讓他們知道內容。」

吳表示，攸關140億元的重大公共工程，涉及全台農民及攤商生活所依的第一果菜市場改建案，當然不是吳音寧一個人說的算；果菜市場改建案更攸關2千多個攤商，及全台將來近半世紀的市場生態，但攤商的需求卻在這波討論中被忽略。

吳進一步指出，市府對外表示市場改建規劃為「滾動式修正」，意即可持續修正，且果菜市場改建工程案根本尚未通過環評，本就不是最終定案。

吳呼籲市府，應回歸市場的權益來討論改建版本，讓重大公共工程案能更完善，更符合公共利益。