認定救國團為國民黨附隨組織後 黨產會：進入「長久戰」

2018-09-06 21:55

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會8月認定救國團為國民黨附隨組織後，據透露，黨產會接下來將與救國團進行「長久戰」，深入調查救國團被推定為不當黨產的財產。

黨產會發言人施錦芳今日表示，關於救國團相關事務，本週二委員會議已通過救國團必要營運支出，不過對於9千多萬元互助金予以保留，另一筆救國團18%利息補貼，還必須再審視送來資料，先暫時保留。

據悉，救國團還有向花蓮縣政府標案，自籌款部分黨產會尚在審查。此外，救國團有與新北市政府合辦一些活動，相關經費支出，黨產會也正在過濾中。

在救國團方面，今特於花蓮學苑舉行安定力量座談會，救國團主任葛永光再度痛批「黨產會追殺」，指責黨產會凍結救國團56億元，違背憲政程序追殺救國團。

對此，南台科大財經法律研究所所長羅承宗質疑，救國團一個月支出規模4億多元，還是總資產高達56億的社會團體，就「人民團體法」角度來看，如此龐大且富有，不僅令人嘖舌，也令人不解它到底氣憤啥？

另外，國民黨主席吳敦義今日出席9年國民教育實施50周年特展，政治大學人文中心主任周惠民陪同觀展提及救國團是「黨的附隨組織」，遭到吳敦義趕緊糾正，「是政府的附隨組織，不要隨便講。」

「吳敦義才不要隨便講！」黨產會委員表示，當年國民黨總裁蔣介石在中常會上已明確指示，「救國團在黨內為本黨最重要的青運機構」。今後救國團對重要工作之策或與執行，均應先行呈報中央，接受黨的指導，冀以增進青運工作之效果。