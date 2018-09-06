台人受困日本不聞不問？ 謝長廷首度回應了……

日本關西地區近日遭燕子颱風重創，關西機場更因此被迫關閉，不少旅客都受困機場中，其中也包含我國國人。（法新社）

2018-09-06 21:06

〔即時新聞／綜合報導〕日本關西地區近日遭燕子颱風重創，關西機場更是被迫關閉，不少旅客受困機場，其中也包含我國國人，但PTT有網友不滿表示，向我國駐日代表尋求協助，卻遭對方冷言冷語，也讓駐日代表謝長廷的臉書湧入不少批評責罵。對此，謝長廷在晚間透過臉書回應，表示自己願意承受大家憤怒的出口。

謝長廷表示，日本關西燕子颱風與北海道6.6級地震，均造成巨大災害，駐大阪和北海道兩辦事處為此忙的暈頭轉向，尤其北海道對外交通中斷，加上大停電，有6、7百位台灣旅客仍滯留，今天一直在想辦法突破困境救人。他也強調，民眾打電話給大阪辦事處，卻遭受冷言冷語，這點真的不應該，外交部已表示要查處。

謝長廷說，中國大阪領事館刊登派巴士車，去機場載受困中國旅客但台灣沒有，甚至還傳出國人想搭中國所派的巴士前，必須承認自己是中國人一事，讓大家感覺很不好，「我的網站因此被灌爆，我現在無暇仔細說明許多查明的細節，『承受大家憤怒的出口，也沒有關係』」。

謝長廷也說，希望大家仔細想想，如果9月5日時，私人巴士或汽車能到機場接人，那交通一定大亂、寸步難行，因此日本做法是准出不准進，所有人都是坐機場巴士或高速船離開，依照關西機場的書面報告，共載了7800人，超過滯留人數，「應該包括中國旅客900人，可見大家都是搭乘機場安排的交通工具離開機場。」