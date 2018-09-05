吳俊立北上尋妻 還是找不到鄺麗貞

2018-09-05 20:03

〔記者林良昇／台北報導〕前台東縣長鄺麗貞在登記最後一天託人登記參選，震撼台東政壇，鄺麗貞丈夫、也是前台東縣長吳俊立今北上與前立法院長王金平、國民黨台東縣長參選人饒慶鈴父親、前立院副院長饒穎奇會面，吳俊立受訪說，還連絡不上鄺麗貞，他會更認真輔選，洗刷罪名，否則他跳到黃河也洗不清。

鄺麗貞無預警在登記最後一天登記參選，今被國民黨台東縣黃國東黨部決議開除黨籍，吳俊立今傍晚到立法院拜會王金平，吳會前受訪時表示，他還沒有聯繫上鄺，鄺可能在台北，因為在台東找不到人，王則說「他來喝茶的」，被媒體問到是否幫忙整合，王則回他沒辦法。

王金平與吳俊立隨後進行閉門會談，饒穎奇也抵達進入會議室密談，3人會談歷時約一小時﹔王金平會後受訪表示，吳俊立絕對沒有跟鄺麗貞做任何聯繫，一直要找她也找不到，他與饒穎奇都認同肯定吳的立場跟說法，一些可能遭受到的誤會，今天就完全化解了。

饒穎奇則說，他非常感謝吳俊立，受了對方的利用、打擊，他堅定支持饒慶鈴，國民黨的團隊絕對是不被分化，會更團結努力爭取選票，饒慶鈴一定會跟吳俊立、台東縣長黃健庭共同努力，好好打拼，會更團結。

吳俊立則表示，他近期內會透過所有親友幫忙找尋鄺麗貞，「她一定要出來面對」，相信會有很好的結局，吳也強調，不知道鄺在哪，如果知道，就不會那麼累了，他還說，有到鄺的娘家找鄺，但她不在，手機也關機，正在努力透過朋友、女兒聯絡中，不是這幾天，是希望等一下就能找到。

吳俊立強調，他會全力輔選饒慶鈴，這樣才不會被誤會是他叫老婆出來，讓饒落選，只有加倍努力讓饒當選，否則是「跳到黃河都洗不清」，努力輔選才能彌平傳言與誤會，「相信她（鄺麗貞）是有智慧的人，會把傷害降到最低」。