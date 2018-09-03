防背面受敵！總統府強化防護 後方將增景觀圍籬

2018-09-03 18:14

〔記者羅添斌／台北報導〕總統府週邊區域安全縱深不足、欠缺足夠安全防護措施，屢屢遭到各界批評，基於強化安全防護考量，總統府已在108年度預算中，編列1168萬5千元經費，優先強化總統府後方博愛路側的安全防護措施、增設景觀圍籬；另外，總統府明年也編列近千萬元經費，設立總統府區資安監控中心，防止總統府遭到有心人人士的網路及資安刺探。

總統府正門及後門區域曾分別遭到卡車衝撞、民眾持刀闖入砍傷衛哨等事件，府方除了立即對總統府正門及前方的安全阻絕設施進行強固強化之外，一度也考量在府區「四周」都設立「景觀圍籬」，但遭到在野立委的批評，認為在府區四周都設立景觀圍籬的話，肅殺氣氛過重，恐讓總統府與民眾的距離過於疏遠。

資深政府官員指出，總統府正門前方目前已有固定式鋼製花檯，又有多道阻絕設施，憲兵衛哨人員密集執勤，安全性已獲肯定，總統府東西兩側又有圍牆阻隔，因此，經過府方及安全單位共同研究討論後，決定優先處理總統府後方博愛路側的安全防護措施，總統府並已提出具體改善計畫，送交立法院、立院司法及法制委員會。

根據總統府已送達立法院的108年度預算書中顯示，總統府明年將編列1168萬5千元，做為「強化府後博愛路側安全防護措施」之用。

總統府在預算書中並且指出，根據府區具體安全改善計畫內，「中程精進作為－改善硬體防護設施，強化阻隔功能」，已將「強化府後博愛路側安全防護措施」納為108年度預算編列項目，經立法院完成審議後，預於108年度開始辦理後續設計規劃、工程招標及施作，並於108年底前完工。

此外，總統府也在108年度預算中，編列經費近千萬元，規劃設立「府區監控中心」，相關項目包括：建置府區監控中心伺服主機、無線網路資安防護入侵偵測防禦設備等206萬元，建置府區監控中心端點偵測回應系統、無線網路資安防護建置中央控制軟體授權及日誌稽核管理系統等727萬元。