選戰開始了！竹市藍軍許明財將率先成立競選總部

選戰開始加溫！新竹市藍軍陣營許明財將率先在15日成立競選總部，除有成立茶會，晚間也會在天公壇舉辦音樂會。（記者洪美秀攝）

2018-09-03 17:40

［記者洪美秀／新竹報導］年底新竹市長、市議員和里長選舉登記已於上週五結束登記，國民黨提名的市長參選人許明財率先將在15日舉行競選總部成立茶會，晚間則在天公壇舉行音樂會，邀請藝人謝金晶等人演唱，也會有黨中央重量級人物到場拉抬藍軍氣勢。另無黨籍市長參選人謝文進也確定10月6日成立競選總部，爭取連任的市長林智堅也會在10月成立競選總部。

再次代表國民黨參選市長的前市長許明財，競選服務處設在竹市中正路、市議會對面，已確定15日上午10點半在競選服務處舉行總部成立茶會，晚間5點半開始則在天公壇舉行音樂會，據了解，包括黨中央輔選幹部都會到場，營造藍軍團結合作氣勢，期許讓竹市藍天再現。

許明財競選總部表示，15日當晚的音樂會將邀請藝人謝金晶等人演唱，希望吸引年輕人參與並營造輕鬆氛圍，而黨中央重要輔選幹部也會在晚間音樂會拉抬藍軍選情，主打民進黨中央執政不力及團結民進黨執政的「怨」氣。

爭取連任的民進黨籍新竹市長林智堅也確定會在10月成立競選總部，目前階段會以市政工作為主，以最好的政績做為競選主軸，同時不抹黑、不攻擊、不造謠、要政見牛肉做為選舉訴求，希望展現台灣「新政治」選舉風，以正面、正向的政見爭取選民認同。

無黨籍新竹市長參選人、市議會議長謝文進也確定10月6日成立競選總部，強調新竹中道力量與超越藍越，期許市民揮別藍綠惡鬥，讓竹市成為終結藍綠惡鬥的指標縣市。

選戰開始加溫！新竹市無黨籍市長謝文進已成立多個後援會，預計10月6日成立競選總部。（記者洪美秀攝）