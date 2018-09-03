邀823老兵座談 丁守中：我是少數經歷戰爭的政治人物

2018-09-03 13:15

〔記者鍾泓良／台北報導〕今天為93軍人節，也適逢823砲戰60周年，國民黨台北市長候選人丁守中為了致敬軍人，今天上午邀請當時參加823砲戰的老兵來分享當年戰況。而記者會主持人唐湘龍提到民進黨中央黨部副秘書長徐佳青上月說，「823不就是國民黨跟共產黨打仗嗎？」，現場老兵都非常憤慨，表示自己是台灣人，聽到這樣的言論非常不開心，直說當時若沒有他們打仗，會有現在的民進黨政府嗎？

徐佳青於節目表示，「823難道是民進黨在跟共產黨打仗嗎？823不就是共產黨跟國民黨在打仗嗎？那如果今天這些去打仗的人，是以犧牲台灣人民的性命，來換取國民黨的性命，這樣子的紀念有意義嗎？」

在場的老兵憤慨地說「我聽到她的話，非常不高興！」表示當時自己是21歲的台灣囝仔，當時被派去當傘兵負責補給金門，有一次睡旁邊的同袍全部都不見，原來是被打下來了，「如果當時沒有認真對抗，現在會有民進黨，我們國家還會存在？」

丁守中表示，自己是少數經歷過戰爭的政治人物，小時候在國軍高雄總醫院宿舍長大，當時東引海戰時，上學經過醫院，急診室人滿為患，連大操場上都放滿了行軍床，上面都是斷手斷腳的傷兵，並說經歷過去才會知道戰爭原來離大家這麼近。

丁守中話鋒一轉表示，總統蔡英文今天做著中華民國總統，卻處處否定中華民國的歷史，一心推動去中華民國化，否定中華民國政府在台灣的貢獻，甚至一心台獨建國，「這樣把兩岸關係弄得更僵，又把台灣推向過去火線的邊緣。」