協助青年創業 盧秀燕：讓青年制訂政策

國民黨台中市長參選人盧秀燕（左1）、立委許毓仁（左2）與台中青創家座談。（記者張菁雅攝）

2018-09-02 18:42

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨台中市長參選人盧秀燕今日舉行青年政策座談會，邀請立委許毓仁及台中青創家討論青年創業面臨的困境。盧秀燕表示，未來若當選市長，1成以上局處長將任用年輕人，讓政策擺脫包袱，並成立青年專責單位，以對症下藥。

「青創－台中之光」座談會由盧秀燕、許毓仁擔任主談人，與暖星空文化有限公司傅柏勳、昨日花卷跨界料理創辦人周正弘、匠紳有限公司負責人郭威宏對談，3位台中青創家分享創業經驗，希望政府扮演媒合的角色，協助青年找到創業所需資源，郭威宏舉例，他需要20坪的工作室，在台中卻不容易，3年內換了2個地方。

盧秀燕指出，政府有人、有錢，中央與地方都提出許多青創政策與補助，但青年創業仍面臨困境，顯示政策失敗，原因在於未對症下藥，因為規劃政策的人是公務員，都不是想創業的人，所以未來她若當選市長，市府局處長中將有1成以上是40歲以下的年輕人，他們在制訂政策時將可擺脫包袱；若干局處如勞工局、經發局等將設立青年專責單位，可能是青年科或青年事務委員會。

盧秀燕也說，未來市府將開放大數據免費使用，讓創業者可以分析大數據，找到客群、市場在哪裡，減少摸索、失敗的情況；另外，市府將成立「導師制度」，邀請各行各業頂尖高手參與市府的人才養成計畫，傳承其經驗。

許毓仁則表示，年輕不只是年紀的表徵，而是思想的流動，若能將青年思維導入政府運作，將有很大的改變，她也建議盧秀燕，可學習英國的「首相之夜」，將每個月固定一個晚上訂為「青年之夜」，由青年們面對面向市長提問，否則很多青年才俊進入市府後，民眾再也看不到他們。