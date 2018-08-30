建立台獨灘頭堡！ 自由台灣黨唯一候選人在屏東枋寮登記

自由台灣黨唯一候選人在屏東枋寮，黨主席蔡丁貴來到枋寮力挺。（記者陳彥廷攝）

2018-08-30 17:16

［記者陳彥廷／屏東報導］盼台獨力量從基層翻轉，自由台灣黨本屆地方選舉唯一推出的參選人丁勇智，今天到枋寮鄉公所登記成候選人，由於是黨內唯一，黨主席蔡丁貴特地遠赴屏東，陪同丁勇智登記，事後受訪，蔡丁貴表示，盼從基層首長為台獨理念作典範。

原本建國大旗隊將南下到屏東助陣，不過蔡丁貴和丁勇智考量近來屏東因雨致災，因此取消造勢，今天登記前低調搭火車到枋寮，陪同丁勇智與數名支持者到鄉公所登記。

蔡丁貴指出，丁勇智是這次自由台灣黨推出的唯一候選人，希望從最基層的鄉鎮長來為台獨發聲，他說，之所以會選擇在枋寮，就是因為其它地方的政治因素、環境較複雜，倒是枋寮看起來政治意識清楚，在枋寮有這個機會代表台獨，讓我們群眾了解是一個新的開始。

蔡丁貴說，台灣民眾以往都不敢表明自己是台獨，僅敢表態是華獨，這些受到時空背景及大環境的影響，從蔣介石的中統到蔣經國的華統，接著李登輝、陳水扁，蔡英文的華獨，至今連民進黨完全執政都還只停在華獨不敢作台獨嘗試，接下來就是要透過丁勇智的台獨從基層向前走。

丁勇智日前在枋寮車站前與麵店合作為東奧正名站點獲得迴響，已經氣切的麵店老闆吳建峰，仍撐著病體今天親自拿來300份有效連署書親自轉交給蔡丁貴，現在已有1500份的有效連署書，在鄉下可說是非常活躍。

「台獨鄉長，但服務不分黨派！」丁勇智則打出清廉牌，他說，將在枋寮建立台獨灘頭堡，而屏東縣上屆地方首長有逾3分之1涉嫌貪污，若有幸連任8年，保證為官清廉吃飯配鹽，強調自己是第1個獨派敢在基層鄉鎮提出台獨的獨派鄉長候選人，但他也強調，當選後，保證服務是不分黨派。

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