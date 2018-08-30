中國發放居住證 學者籲台灣政府儘速研擬對策

台教會今天舉辦「拒絕『被國民化』－台胞居住證的風險」記者會，呼籲政府盡快研擬有效對策，以防主權流失。（記者鍾麗華攝）

2018-08-30 11:20

〔記者鍾麗華／台北報導〕台教會今天舉辦「拒絕『被國民化』－台胞居住證的風險」記者會，呼籲政府盡快研擬有效對策，以防主權流失。台教會副秘書長陳俐甫表示，民進黨政府不能只是冷處理，放任中國法律、文化、經濟統戰，任中國一步步侵蝕台灣的主權。從中國8月16日宣布至今，政府卻遲遲不做為，剩下兩天，希望政府盡快出面說明。

英國牛津大學博士候選人宋承恩表示，若有相當數量的台灣人去領居住證，同時仍能保留台灣的公民權，包括參政權，將會影響台灣選舉，最終的結果，有可能台灣會以民主程序，決定消滅自己的民主，與中國統一。

宋承恩表示，此次「居住證申領發放辦法」，針對的是港澳台居民，明顯的把台灣放在港澳的地位，而「台灣居民」是指「台灣地區定居且不具有大陸戶籍的中國公民」。此事的嚴重性是，必須從中國對消滅台灣政權、統治台灣的整體策略來看。

宋承恩說，台灣政府應拿出具體辦法，解決中國蠶食鯨吞所構成的危機，這不僅是受監控風險與個資交赴中國的問題，不代表認同的交赴中國的問題，這是主權問題，台灣政府應要積極自保，否則將被邊緣化。什麼都不作為，不是維持現狀，而是坐視主權流失。

台灣戰略模擬學會研究員何澄輝質疑，這是中國試圖將台灣「內國化」、「被國民化」的做為，目的是把台灣政府特區化、矮化國家屬性，但台灣政府對中國的一再出招無所作為，實際上是一種手足無措的失職，也是一種對於現狀無力評估，無法應對的表現。

陳俐甫建議，政府反制中國的方式，可在國內法律與制度上，把「陸生」、「陸客」、「陸配」，更清楚的界定為外國人，應以「中生」、「中客」、「中配」定位，採取這樣的界定不是要降低對他們的人權保障，而是在法律給予他們更明確的非本國人的身份確認。

宋承恩則建議，中國雖宣稱申請居住證不用放棄台灣戶籍，中國申領辦法也明顯想規避兩岸人民關係條例第9條之1，但政府要不要把申請人除戶，就看政府的作為與決心。