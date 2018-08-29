批爆料公社散播假新聞？ 陳亭妃：只是提醒謹慎發言

立委陳亭妃昨日在政論節目「新台灣加油」上，指控網路平台「爆料公社」創辦人故意讓假新聞散播，不只「爆料公社」出面反駁，陳亭妃的臉書也因此被網友灌爆。（資料照，記者蔡文居攝）

2018-08-29 21:02

〔即時新聞／綜合報導〕立委陳亭妃昨日在政論節目「新台灣加油」上，指控網路平台「爆料公社」創辦人故意讓假新聞散播，不只「爆料公社」出面反駁，陳亭妃的臉書也因此被網友灌爆；陳亭妃今日出面澄清，她只是想提醒大家要小心。

綜合媒體報導，昨日民進黨籍立委陳亭妃在政論節目「新台灣加油」上表示，她查出「爆料公社」創辦人曾用「爆料公社股份有限公司」的名字申請公司，而這間公司有高達97%都是外資、設立於英屬維京群島。陳亭妃還說，她發現「爆料公社」不只是供網友抒發的平台，創辦人其實在經營內容農場、放任假新聞散播，主流媒體也時常未經查證就轉發，讓假新聞傷害很多無辜的人。

對於陳亭妃的指控，「爆料公社」今日在臉書發文澄清，他們成立至今4年，「從不自己生產內容，所有內容皆由社員們自發性的爆料貼文出來」，否認陳亭妃指控的「經營內容農場」。

至於這幾天與中南部淹水相關的貼文在「爆料公社」洗版，「爆料公社」管理員表示，是因為8月23日中南部開始淹水後，社團管理員們發現媒體沒有立刻關注此事，才決定放任淹水相關貼文洗版，希望能為中南部災情爭取更多曝光，且這些淹水相關貼文，都是由中南部居民放出的一手資料，絕對沒有造假。

在「爆料公社」管理員們貼文否認指控，並且被許多網友痛罵後，立委陳亭妃今日表示，對於網友們的批評指教，她虛心接受，但她只是想提醒大家，未來無論是在網路上撰寫或是轉發文章，都要小心謹慎，避免傷害無辜的人，「網路是雙面刃」，處理不好甚至可能會傷害整個台灣社會。