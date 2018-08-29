台聯議員脫黨登記參選 陳建銘：自然會被退黨

台北市議員陳建銘下午在媽媽、妻子、女兒陪同下，以無黨籍身分登記參選。（記者黃建豪攝）

2018-08-29 14:53

〔記者黃建豪／台北報導〕九合一選舉登記第3天，台北市議員選戰方面，備受矚目的新人民進黨中正、萬華區候選人吳沛憶，國民黨大安、文山區議員候選人李柏毅都選在今天登記，而台聯黨唯一的台北市議員陳建銘今天也以無黨籍身分，在女兒、台北市觀傳局長陳思宇陪同下登記。

陳建銘今天下午1時半赴台北市選舉委員會登記參選，在媽媽、太太、女兒陪同下，三代同堂一起亮相，高呼「無黨參選、跳脫藍綠」口號。陳建銘表示，在經濟困頓、薪資停滯，人民生活困苦情況下，民眾已經厭惡藍綠惡鬥，所以這次決定用無黨參選，就是希望跳脫色彩，讓民眾有更好的寄託和選擇，因為有時政黨的包袱，反而形成政治集團的壓迫，身為無黨參選人，未來政壇上也會有更大的揮灑空間。

對於脫黨參選，陳建銘表示，並沒有與政黨討論過，但有跟前總統李登輝討論後，李非常支持，希望除了本土執政黨外，更需要更強的民主在野勢力來監督民進黨的施政。至於未來是否脫黨，陳建銘坦然說，以無黨身分參選，自然會被退黨。

緊接陳建銘之後。吳沛憶也在民進黨新北市議員候選人張志豪、戴瑋姍陪同下現身。吳沛億說，他們三人都是主打新創政治的「新創連線」盟友，他們清晨都一起陪著市長候選人姚文智、蘇貞昌到第一果菜市場拜票後，上午先赴新北市陪張志豪登記，下午在換兩人陪她登記。

至於選前是否找民進黨主席蔡英文幫忙？吳沛憶說，選前的事情還沒想到，但現在民眾都是看候選人的個人特質、形象和人格操守，選民現在較注重這些，但身為新人還是會希望前輩、戰友來加油打氣。