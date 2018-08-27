助陣陳歐珀登記縣長 林錫耀重砲批林姿妙

民進黨中央選對會召集人林錫耀（左）今到宜蘭為黨內縣長提名人陳歐珀助陣。（記者張議晨攝）

2018-08-27 14:54

〔記者張議晨／宜蘭報導〕民進黨提名宜蘭縣長參選人陳歐珀，今赴宜蘭縣選委會完成縣長參選登記作業；陪同登記的民進黨中央選對會召集人林錫耀，致詞時則火力全開，指國民黨縣長提名人林姿妙，簡單問題無法回復，「我身為宜蘭人，很歹勢」，對此，林姿妙陣營今發聲明，林秘書長（應為前秘書長）未把重點放在民進黨人選上，令人遺憾。

陳歐珀今上午11點55分許完成登記作業，登記前與民進黨中央選對會總召林錫耀、前宜蘭縣長劉守成、前體育署長林德福、農委會主委林聰賢妻子林素雲、宜蘭縣代理縣長陳金德及黨務人員共逾400人，在縣府廣場造勢。

林錫耀表示，宜蘭是他的故鄉，3周前朋友轉傳林姿妙受訪卻說不出話的影片，別人問他感想，他感到歹勢，除了苦笑外，心裡是非常難過。

林錫耀直言，縣長要日理萬機，要做簡報、被議會質詢，還要短時間內就進入狀況，但她（指林）卻連簡單問題都回答不出來。

他還反諷，假設國民黨候選人當選，結果主持會議說不出話，開會兩小時做不出裁決，議員質詢問題都答不出來，若在縣內是自己漏氣，但如果去中央爭取經費，要做建設也說不清楚，不只是宜蘭人沒面子，宜蘭建設還恐將停滯4年。

因目前陳歐珀民調仍落後林姿妙，林錫耀也舉鄭文燦為例，他說，全台民調就他最內行，民調只是一時，現在也許比較輸面，但若全黨團結、打拼，3個月後局勢絕對會翻轉，贏得勝利。

對此，林姿妙陣營今發聲明回應，不能理解這競選團隊不會抹黑就不會選舉，且林秘書長（應為前秘書長）未把重點放在民進黨人選上，對宜蘭基層感受、未來都沒有提及，令人遺憾。