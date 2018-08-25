江宜樺婉拒加入國民黨中央助選團 原因是…

2018-08-25 20:01

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨因應今年九合一選舉而成立的「中央助選團」，9月1日將召開記者會，宣告正式成軍出發，合體同框造勢，重要成員除歷任黨主席擔任名譽團長，還安排幾位「院長級人物」擔任名譽副團長，但據了解，原本受邀擔任名譽副團長的前行政院長江宜樺，已經婉拒入列，引發黨內揣測。

近1、2年來不時針對國內時政發表意見的江宜樺，最近大動作與前總統馬英九連袂推動「以核養綠」公投，還痛批蔡政府說謊，把核四不能運轉栽贓給馬政府，黨內一般解讀政治動作濃厚，認為他徐圖重返政壇的可能性不小，因此，也對他婉拒列名感到意外。

藍營人士說，江宜樺最近才剛接獲中正大學聘書，擔任戰略暨國際事務研究所專任教授，引來許多中正校友反彈，並以他過去擔任行政院長行政院長時下令鎮壓太陽花學運的政治爭議為由，質疑不適合擔任教職，可能因此考量時機敏感，不宜投入選舉活動，並降低黨派色彩，避免再招引反對聲音。

國民黨幕僚單位原本規劃「中央助選團」名單有20餘位，討論定案後規模擴增為72名，除了由黨主席吳敦義擔任團長，馬英九、連戰、洪秀柱、朱立倫、吳伯雄等歷任前主席掛名譽團長。

助選團還設置副團長，由副主席曾永權、郝龍斌以及多位已卸任或即將卸任的縣市長，包括台東縣長黃健庭、新竹縣長邱鏡淳、前台北縣長周錫瑋、前新竹市長林政則、前台中市長胡志強等人擔任，至於名譽副團長則由前行政院長張善政、毛治國以及前立法院長王金平等「院長級人物」擔任。

至於其他數十名團員涵蓋卸任政務官、前立委、現任立委以及親藍的名嘴、學者，未來將依照各直轄市、縣市長參選人造勢需求，下鄉助講與輔選，國民黨並將提供一份「監督蔡政府失政全紀錄『空、轉、停、兩、年』」的文宣資料，做為這些助選團成員下鄉時參考的「相罵本」。