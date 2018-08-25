陳學聖想點醒楊麗環 「人要有飲水思源之心」

2018-08-25 17:57

〔記者許倬勛／桃園報導〕為鞏固陳氏宗親票源，國民黨桃園市長參選人陳學聖今天趁著中元節，到新屋區陳家祖祠「潁川堂」祭拜，稱這趟是尋根之旅，致詞時再談楊麗環，重申不會放棄整合泛藍機會，一定會「苦勸再苦勸」。

陳姓宗親會理事長長陳鄭權說，陳姓在桃園是大姓氏，宗親人口數在桃園市高佔13％，只要宗親全力團結，勢必能在年底選舉大有作為。

陳氏耆老鼓勵陳學聖說，選戰難打，前有連任呼聲極高的鄭文燦，後有執意參選的楊麗環，陳家子弟須越措越勇，陳學聖一一向在場民眾握手致意，說一定不辜負期望。

陳學聖說，陳家潁川堂保留完整，歷經歲月洗禮仍屹立不遙，猶見當年興盛，這趟行程宛如尋根之旅，「不是一家人，不進一家門」，未來若能選上，會拜訪市內大姓宗族，協助建設各宗祠文物館，讓後代子孫得以慎終追遠、遙思故人。

前藍營立委楊麗環參選決心甚篤，宣布已完成領表，準備於下週二登記；國民黨桃園市黨部主委楊敏盛隔空「溫情喊話」，盼能在登記前勸退她，重回國民黨大家庭。

對此，陳學聖說，如果沒有國民黨，就沒有楊麗環，黨一路栽培她茁壯，趁著佳節希望能點醒她，人要有飲水思源之心，不到最後一刻絕不放棄整合泛藍機會，希望兩人還有攜手打拚的機會，讓藍軍重回執政。