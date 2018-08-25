蔣月惠反對墾丁轉運站 屏縣府重申設置立場反駁

2018-08-25 16:37

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕號稱「不分區」的屏縣議員蔣月惠，早上到墾丁反對屏縣府大灣轉運站計畫，呼籲不要一味開發，留下海景大草皮；屏縣府罕見假日發澄清文反撲，重申設置立場及必要性。

這份「重申設置立場，與澄清誤解」的新聞稿指出，大灣轉運站用地經墾管處確認作轉運使用，以既有建物整修使用，未新增大量建物，且保留綠地及海岸景觀軸。

文中強調，依據交通部運量統計，墾丁快線及恆春區公車年運量已達75萬人次，需要有效降低私人車輛使用造成塞車，此外，長期有乘客反映候車品質不佳、墾丁快線回程無法劃位、尖峰車輛通過墾丁大街造成公車誤點等問題，大幅降低民眾再使用公共運輸意願，才向交通部爭取補助經費設置轉運站。

屏縣府也提到，墾丁的交通「建設」不純是在地議題，除了是全國風景區，也是國外觀光客喜歡的旅遊勝地；103年設計之初即以為此定位來規劃，過程中也不斷辦理在地說明會與納入在地鄉親及各方意見，藉以解決地區居民及全國眾多遊客湧入衍生之交通及候車環境安全問題，以服務行經整個恆春半島旅運之民眾利益而設。

蔣月惠及恆春律師張怡等10餘人，除在大灣怒吼「還我美麗大灣，爭取保持原狀」，也呼籲墾管處及環評委員嚴加審查，保護國家公園環境；他們認為，當地不需要高達8個客運車位，位置選擇也不該在大灣破壞景觀。