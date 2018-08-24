水淹高雄！韓國瑜卻助選熱舞 挨轟「不需要這種候選人」

熱帶低壓造成高雄大淹水，國民黨高雄市長參選人韓國瑜跑去議員參選人競選歌曲發表會，引起熱議。（圖擷取自邱議瑩臉書）

2018-08-24 18:08

〔即時新聞／綜合報導〕受熱帶性低氣壓影響，南台灣遭暴雨侵襲導致多處淹水，民進黨高雄市長參選人陳其邁決定暫停競選活動、救災第一，但國民黨高雄市長參選人韓國瑜卻選擇出席議員參選人競選歌曲發表會，影片曝光引起熱議。對此，民進黨高雄立委邱議瑩痛批，「高雄人不需要這樣的市長候選人！」

由於暴雨襲捲南台灣，造成許多地區淹水，高雄市也傳出淹水災情，陳其邁今早也到大寮內坑里勘災，並宣布「暫停所有競選活動，以『全力救災』為最優先考量」。相較於陳其邁第一時間宣佈暫停所有選舉活動，對手韓國瑜選擇出席國民黨高市議員陳若翠競選歌曲發表會，還下場與大家熱舞同樂，畫面曝光也引起不小討論。

對此，邱議瑩就在臉書上PO文批評，「高雄市淹大水，而你們唱歌跳舞還約大家一起來快樂？『高雄人不需要這樣的市長候選人！』」綠委段宜康針對此事也在臉書PO文，酸說「真是歡樂。大家在外頭的暴雨助興下，熱舞狂歡、高喊凍蒜！韓國瑜真的是條魚。雨愈大愈樂；水愈深愈high...」。

韓國瑜事後則解釋，該活動是為身心障礙朋友規劃許久，他只有出席致意，隨後也趕往災區瞭解災情。