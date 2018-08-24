獨家》吳敦義：只要林為洲不登記 明年立委一定提名他

2018-08-24 14:49

［記者黃美珠／竹縣報導］國民黨主席吳敦義今天中午在新竹縣長邱鏡淳的縣長公館內宴請該黨黨籍幹部總共席開6桌。席間，吳敦義公開向國民黨工幹部們表示，只要下週林為洲不登記參選新竹縣長，明年黨主席還是他，下屆立委一定提名林為洲。

吳敦義這樣告訴國民黨地方基層黨工說，「儘管他（林為洲）對我們沒有守信用，但是我做黨的主席，我一定要守信用。」所以他拜託各位，我們國民黨是不是留一個適當的空間和餘地，不要逼他（林為洲）。如果我現在就把他開除，就等於逼他一定出來參選。我要拜託各位支持我這個決定，好不好？吳敦義話語一落，立刻獲得在場者的掌聲支持。

吳敦義進一步說，這也是國民黨留給林為洲非常重要的公道；因為國民黨會留給他、繼續給機會角逐立委的資格，如果這個時候，坦白講只有一席立委，萬一林為洲選上了，這個立委就缺了，所以他留在立法院其實也符合他的性格。

最後吳敦義用一杯酒、3句話來請託所有在場者。他說，請各位同心協力支持揚文科選上新竹縣長，讓該黨提名的縣議員、鄉鎮市長和代表、以及村里長盡可能的都得到全壘打！

他相信2018年能多贏幾個執政的縣市，那國民黨的元氣就會逐漸恢復，各方的聲援也就會逐漸增加，希望2020年國民黨就可以有更好的機會能夠重返執政。