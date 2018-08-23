勘災途中遇拋錨小黃 黃偉哲捲褲管推車

黃偉哲捲起褲管推車。（黃偉哲辦公室提供）

2018-08-23 20:23

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南今日受到熱帶低壓及外圍環流影響，各地大雨不斷，多處地方出現積、淹水。民進黨台南市長參選人黃偉哲從嘉義趕回台南，勘查仁德區三爺溪行經太子路的鯽潭橋段。另外，勘災現場也出現一段插曲，一輛計程車誤入積水區拋錨，黃立刻捲起褲管幫忙推車。

對於台南今日大雨，黃偉哲表示，三爺溪預計在明年初會完成拓寬，分流從歸仁區流入三爺溪的溪水，預計可減少30％的水量，目前在政見中也規劃五大重點區域排水整治，流經永康與仁德等人口稠密區的三爺溪，會以「綜合治水」的概念，強化疏汛；另外，黃強調，未來市府應整合公開的降雨資訊，以及內部的流域水位資訊，再用手機傳播即時訊息。

勘災現場也出現意外插曲，一輛計程車因誤入積水區而拋錨，黃偉哲立即捲起褲管，與助理一同協助司機，將計程車推回地勢較高處。

不過，這場大雨也引來對手陣營的批評，國民黨台南市長參選人高思博抨擊，行政院長賴清德和民進黨台南市長參選人黃偉哲，所說的台南市百年不淹水謊言被看破手腳，更是直接打臉黃偉哲替市府背書台南市96%不淹水。對此，黃僅說，「雨水已經夠多了，政治口水就免了吧」，別拿災民的痛苦，進行政治消費。