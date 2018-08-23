林冠勳涉酒駕肇逃 暗指遭算計「早知道有人要搞這招」

國民黨台北市議員參選人林冠勳（左）22日晚間疑涉酒駕肇事逃逸，還叫助理「頂包扛罪」。（記者羅沛德攝）

2018-08-23 16:52

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市議員登記參選倒數一週，國民黨內風波不斷，先是因責任里分配，爆發松山信義選區參選人「黨內互打」，中正萬華選區又爆參選人林冠勳涉酒駕肇逃，面臨黨紀停權處分，恐遭取消提名。林冠勳今天下午召開記者會還直言，「早知道有人要搞這招」，暗指自己遭人算計。國民黨台北市黨部今天下午臨時召開提名審議委員會處理相關爭議。

林冠勳昨天深夜涉嫌酒駕肇逃，事後還疑找人「頂包」。消息一出，初選時敗給林冠勳的陳孝威在網路公開向黨中央喊話，希望披上藍袍出征；原參與國民黨台北市長初選、放棄爭取台北市議員連任的鍾小平也有意參戰，為中正萬華選情投下變數。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹說，林冠勳違反社會秩序和公共安全，符合黨紀停權處分，取消提名，下午已臨時召開提名審議委員會，開會才能做出具體決定。

黃呂錦茹說，黨內對政治人物要求本來就很高，希望他主動提出退選，並出面向社會大眾道歉。

不過，林冠勳下午也主動召開記者會「還原」事件發生經過，他說，自己擔任助理生涯近20年，從來不會施壓，都是與對方商量，這次事發自己也坦蕩蕩，沒打任何一通電話「喬事情」。他更直言，「早知道有人要搞這招」，指自己涉酒駕肇逃一事為有人算計。