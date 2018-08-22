質詢影射關說 南市議員賴惠員要告蔡育輝

2018-08-22 18:38

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨南市議員蔡育輝今天（22日）在市政總質詢時，影射同選區民進黨市議員賴惠員可能會對土地開發關說。賴惠員獲悉，今天下午在議會記者室表示，週五將赴台南地檢署控告蔡育輝涉嫌誹謗，痛批蔡育輝毫無實據亂放話，根本是抹黑。

蔡育輝表示，有關賴惠員提告一事，待地檢署傳訊後，他本人自當到署提出說明。

蔡育輝今天在總質詢時，提及「民進黨一個議員，阮那一區一個姓賴的女生，不是議長喔！也有買地、也有買房子捏，我很懷疑說吼！ㄟ！耘非凡她有，會不會來疏通陳美伶放水，會不會啊？」

賴惠員說，議員身為代議士於議事廳問政，應小心求證質詢依據具體原因事實，向市政府提出建言，蔡所質詢的土地開發內容，透過全台南電視直播管道散播未經求證且不實之言論，涉及刑法第310條「意圖散布於眾而指謫或傳述足以毀損他人名譽之事」，且此言論並不符合刑法第311條的免責條件，更不是一位稱職的代議士應有的作為。

賴惠員說，在總質詢過程李孟諺市長、都發局長莊德樑均依據相關檢調、行政法院的文書予以解釋，且所指建照使照都是依法申請，並無違反行政程序法的情事，也沒有違反比例原則，更無蔡所言疏通、放水的原因事實。

賴惠員說，請蔡育輝應該深切反省之前許多不適當的舉措與言論，例如動手推教育局長的額頭行為、夢見孫中山、警消加給另立專戶撕裂夫妻互信的言論，自身言行應更加謹慎。

賴惠員說，面對無關市政卻假問政之名行誹謗之實的行為，應以訟止謗，已經委由律師並蒐集證據將在24日下午1點30分前往台南地檢署按鈴申告。