柯文哲指搞配票「很好笑」 姚文智：因為他沒人配

2018-08-22 11:32

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲昨天說，配票是20年前民主政治還在萌芽階段才比較會使用，現在這個時代還搞配票「很好笑」。民進黨台北市長參選人姚文智今天說，那是柯的看法，因為柯沒有人可以配票。

姚文智今天前往成德市場拜票，行前受訪談到，今天民進黨地方黨部要討論內湖南港區是否配票，是否支持該區人氣議員高嘉瑜也要統一配票？姚說，這是黨部規畫，是希望北市所有議員都全壘打，黨部跟所有議員討論，自己完全尊重。至於柯文哲昨對配票作法的見解，姚則說，那是柯的看法，因為他沒有人可以配票。

談到柯文哲擬推「柯P認同卡」，簽了再同框合作，以避免未來因為在多個政黨間相挺，讓支持者感到混淆，是否認為此舉有用？姚文智說，看是認同什麼，是認同兩岸一家親嗎？是大家拿了這個卡，可以有通關密語，還是護身符嗎？柯市長要說明。

至於有打算推「姚姚認同卡」？姚文智說，其實我們是民進黨提名，包括幾位議員，這是台灣民主過去發展政黨政治，在過去威權體制下努力爭取來的目標，「提名就是一種認同」。

談到基隆市長林右昌今天與黨籍新北市長參選人蘇貞昌合體，作為黨籍台北市長參選人是否會去，形成北北基連線？姚文智僅說，我們整個首都圈都會合作，謝謝。