藍營稱小英參觀太空博物館 NASA科學家：白痴到極點

蔡英文總統赴美訪問期間進入美國國家航空暨太空總署詹森太空中心參訪。（總統府提供）

2018-08-22 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文總統赴美訪問期間，進入美國國家航空暨太空總署（NASA）詹森太空中心參訪，被視為具有相當政治意義，但國民黨新北市議員參選人陳偉杰在臉書宣稱，蔡英文參觀的其實是「太空博物館」，買票就能進入；不料遭NASA太空食物研究室主任郭正光留言打臉，強調控制中心非工作人員絕對進不去，自己在NASA工作30多年也只進過一次，陳偉杰「真是白痴無腦到極點」。

郭正光21日在陳偉杰的臉書留言說，他在太空中心工作30多年，這次有幸應NASA指派協助招待這個國賓級（VVIP）的台灣團，光車陣就很嚇人，50多人包括台灣全部隨行記者、太空中心副主任及一位太空人在控制中心的大門迎接，在裡面合照後全體進入控制室的樓上隔玻璃窗觀看；做過簡介後，總統與5、6位高官下樓進去控制室聽說明，其他40多人包括所有台灣媒體，只能在上面朝底下拍照。

郭正光說，「這個地方我工作30多年都只進過一次，台灣團和記者有殊榮參觀，卻被這個叫陳偉杰鄉巴佬說只要買票就看得到，真是白痴無腦到極點」、「不知在胡說八道什麼」。他解釋，買門票就看得到的控制中心是1960至1970年代的控制中心，是給觀光客看的骨董，而目前的控制中心門禁森嚴，非工作人員絕對進不去。

在台灣長大的郭正光是美國太空總署太空食物研究室主任，從事太空食品研發已超過35年。