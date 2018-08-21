會議中被王鴻薇怒斥？ 徐巧芯還原遭打壓經過

2018-08-21 22:41

〔記者楊心慧／台北報導〕選戰進入倒數階段，未料，國民黨北市議員選舉卻爆發黨內互打的狀況，松山、信義選區的現任議員王鴻薇和議員參選人徐巧芯為了責任里分配問題隔空互嗆，徐巧芯在臉書PO文說明事情原委，強調自己要的不是責任區，要的只是給年輕人對等的待遇，並透露當天遭嗆「裝可憐」。

國民黨台北市黨部在7月31日召開責任里劃分會議，所謂責任里劃分是指政黨指示各里選民分別投給指定的候選人，藉此達到票源分配。據轉述，在會議中僅有徐巧芯希望劃分責任里，因她認為自己是新人，並無穩定票源，不過其他5人皆表示這次不劃分責任區，因此最後決議本次松信選區確定不分責任區。

在會議中王鴻薇與徐巧芯因意見不合起爭執，事後徐在個人臉書上以不公開、沒指名方式發文，指「平常都說要培養年輕人，碰到自己利益時，欺負新人比誰都大力」；王鴻薇也在臉書以「六尺巷」的故事回擊，雖未指名講徐巧芯，但時間點巧妙，遭外界質疑暗指徐。

徐巧芯表示，雖然松信選區國民黨提名6人，其中有兩名是新人，不過王正德是前議員，就算這次沒分，他也能依據先前分配到的責任區經營，只有她完全沒責任區，但她也理解資深議員們不想劃分，但她質疑當時她還在初選時，選區議員就做了決定，現在她已被提名，認為應納入新人的意見，但議員卻說「之前已經討論好不分責任區，為何要開會」。

徐巧芯進一步指出，不劃分責任區應該要有配套措施，希望大家可以討論出一個方法，讓新人在選區有地方可以經營，她質疑「以前一直都有劃分，責任區不常變動，這次沒有劃分的事情要怎麼讓民眾知道？當地民眾若按照責任區投票的，都不知道這次沒分責任區，就繼續按照以前的投票方式投給『他的責任區議員』，那對新人公平嗎？」

針對是否主張劃分責任區，徐巧芯強調，她未強硬主張非劃分責任區不可，只是覺得大家要討論解決方案，她不能接受同樣都是被提名的議員參選人，在尚未開始討論時就直接嗆聲「不管黨部怎麼決定，反正我都不會接受，也不會遵守」，後來她在說明自己困境時提到「我家開早餐店沒有很有錢，希望大家可以明白我的困境」，卻遭怒斥「妳不要講得自己最可憐！」

最後徐巧芯也反擊，表示當天她在黨部門口哭了一個多小時，回去後在只限朋友私人臉書PO文，但非她臉書好友的王鴻薇卻截圖傳給黨部，嗆聲「黨部是這樣弄現任就對了？」要求黨部叫她刪文，但她認為一篇沒點名的抱怨，為何可以干涉言論自由，要她刪除文章？因此最後她沒刪文。