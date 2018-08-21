響應中秋送愛活動 黃偉哲籲民眾支持食物銀行

黃偉哲現場下廚，煮麵與社區長輩分享美味。（記者吳俊鋒攝）

2018-08-21 22:32

〔記者吳俊鋒／台南報導〕NPO Channel公益平台與台灣食物銀行聯合會發起「中秋集食送愛」活動，民進黨台南市長參選人黃偉哲全力響應，媒合各界資源認購600箱關廟麵，今天捐贈給永康區的酵母社會關懷協進會，他強調自己拋磚引玉，希望能喚起更多愛的力量一起投入，籲請民眾支持食物銀行。

捐贈儀式在酵母社會關懷協進會舉行，黃偉哲還帶領黨籍市議員林宜瑾、郭清華，以及市議員參選人沈震東、王開玹、陳碧玉、陳宗明、李偉智、陳世霖、蔡筱薇等到場，支持這次的公益活動。

而NPO channel公益平台執行長張幼霖、社團法人台灣食物銀行聯合會秘書長陳玠甫、社團法人台南市酵母社會關懷協進會理事長潘段文輝等都出席捐贈儀式，黃偉哲還現場下廚，端出關廟麵與社區長輩分享。

黃偉哲打趣地表示，之前在初選時，常被人家笑說他會包便當，其實這就是惜食的精神，他希望能夠發揚光大，基於公益理念，將即期食品包起來，送給社會上有需要的朋友，攜手推動食物銀行。

黃偉哲說，食物銀行推動的就是「續食計劃」，讓多餘的食物不必丟棄，可以有更好的選擇，轉贈有需求的單位，送到需要它的人手上，大幅降低浪費，並幫助更多弱勢。

黃偉哲也提到，認購關廟麵來送愛，除了響應公益活動，也能行銷台南特色，而這次的捐贈，是透過食物銀行來媒合，也讓社會大眾可以多認識食物銀行，將食物資源做更有效果的分配。