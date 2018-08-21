城市棒球隊員兼划龍舟? 議員籲回歸專業

2018-08-21 17:16

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南近年致力於發展棒球運動，也花費鉅資籌建亞太棒球村。不過，市議員李中岑今日質疑，教育局對推廣棒球編列的預算不夠多，甚至還讓城市棒球隊員划龍舟，讓專業球員做其他事情。

李中岑表示，台南今年用於城市棒球隊的經費約2292萬，儘管比去年還多約120萬，但在六都中仍算低，而且還讓這些球員以體育處的名義參加划龍舟比賽；李怒批，市府讓這些球員做非關本業的事情，若受傷該怎麼辦。此外，李中岑也指出，市府口口聲聲說要培育三級棒球，但用於此的經費一年卻只有1600萬，連外出比賽的住宿費、膳食費在六都中相比少得可憐。

對此，教育局回應，城市棒球隊現任4名教練及行政管理全數為原台南市籍球員，約6成球員為台南市在地栽培選手，為全國城市棒球隊在地人員比例最高，自2014年成軍以來，於去年獲得「2017年協會盃全國成棒年度大賽」亞軍及「2017年全國成棒甲組春季聯賽」殿軍，並組隊參加106年全國運動會獲得冠軍，成績相當好，尤其球員們平日除球隊培訓，亦擔負本市三級棒球、社區棒球培訓及城市行銷等，在非賽季期間會到各國中小棒球隊輔助培訓，每年與育幼院合作辦理公益活動，且安排參與市政活動如跨年、龍舟比賽等，讓市民們與球員有更多近距離接觸的機會，提升本市棒球運動風氣，三級棒球培訓機制也建構得相當完善，才能於2018巨人盃國際青少棒錦標賽、2017台南市巨人盃全國青棒錦標賽獲得優秀成績。

至於補助運動選手參賽經費標準，教育局表示，一切依「台南市政府及所屬機關學校國內出差旅費報支要點」第12條有關雜費之規定辦理，若需調整還得再研議。