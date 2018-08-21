台薩斷交 立院民進黨團：力挺外交部 拒絕不合理外交條件

立法院民進黨團召開記者會表示力挺外交部與薩國斷交的決定（記者彭琬馨攝）

2018-08-21 12:08

〔記者彭琬馨／台北報導〕外交部長吳釗燮上午召開記者會表示，因薩爾瓦多將與中國建交，我國宣布與薩國斷交，薩國成為繼五月多明尼加與我國斷交後，四個月內失去的第3個邦交國。對此立法院民進黨團稍早召開記者會，強調台灣雖國際處境艱難，但對於外交部拒絕薩國不合理外交條件、選擇斷交的作法表示肯定。

民進黨團書記長鄭運鵬提出三點說明表示，若台灣接受薩國以實質金錢利益為外交前提的建交條件，未來可能被他國複製，台灣將永遠變成冤大頭；第二，就算台灣委屈求全、延續外交，最終也是必須接受在中國政治前提下維持邦交，台灣可能「賠了夫人又折兵」，付錢還要當冤大頭；第三，鄭運鵬也說，不合理的外交經費，在立法院審查預算時不會通過。

民進黨團副書記長林靜儀批評，薩國要求台灣援助該國選舉經費，此作法違反國際社會互動原則，也將使台灣成為干涉他國政治的角色，「這樣的要求不能答應，這是最基本需要維持的底線」。

民進黨立委劉世芳受訪時強調，中國在此時與薩國建交、迫使我國與薩國斷交，就是針對總統蔡英文成功出訪、過境美國的「後續懲罰」；劉世芳強調，此斷交顯示中國對總統蔡英文過境美國一事「見笑轉生氣」，因蔡總統成功出訪，是美國力挺台灣的結果。

劉世芳同時也呼籲，朝野各政黨此時應團結一致，不該說些親痛仇快的言論。

由於薩爾瓦多與我斷交，民進黨原訂今上午召開「總統出訪成果與青年政策觀感」民調記者會，也臨時取消。